Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - "Sprinter" aufgebrochen

Lippetal (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag, 18 Uhr, zu Freitag (24. September), 6 Uhr, in der Gerhart-Hauptmann-Straße einen Mercedes-Benz, Sprinter, auf und entwendeten diverses Werkzeug. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

