Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Betrügerische E-Mails unterwegs

Kreis Soest (ots)

Am Donnerstag (23. September) erhielt ein Mann eine E-Mail, die den Anschein erweckte, von seiner Hausbank zu sein. Er wurde in der Nachricht gebeten einen "Link" anzuklicken, dem er auch nachkam. Ein zuvor angekündigter Code, der ihm helfen sollte, Änderungen der Bank zu bestätigen, blieb jedoch aus. Eine Auftragsbestätigung auf seiner "Secure-App" leistete er jedoch Folge, da er davon ausging, dass dies mit den angekündigte Änderung der Bank zu tun habe. Bei der Kontrolle seiner Konten stellte der Mann dann fest, dass hierdurch mehrere Tausend Euro auf ein ausländisches Konto transferiert worden sind. Er setzte sich daraufhin sofort telefonisch mit seiner Bank in Verbindung, die seine Konten erst einmal sperrte. (reh)

