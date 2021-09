Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Autos krachen zusammen - zwei Verletzte

Lippstadt (ots)

Einen Schwer- und einen Leichtverletzten bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Freitag (24. September), gegen 05.30 Uhr, auf der Ostinghauser Straße in Eickelborn. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Bad Sasendorf befuhr die Ostinghauser Straße in Richtung Eickelborn, als er kurz vor dem Ortseingangsschild frontal mit dem Wagen eines 59-jährigen Autofahrers aus Anröchte kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des Anröchters in den Graben geschleudert und dieser hierbei schwer verletzt. Beide Fahrzeugführer wurden mit Rettungsfahrzeugen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei stellte Fahrzeuge zur weiteren Ursachenforschung sicher, da bislang ein Grund für den Frontalunfall noch nicht gefunden werden konnte. (reh)

