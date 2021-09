Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Opfer kollabiert nach Schlägen

Soest (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. September) erschien ein Zeuge mit einem 25-jährigen, in Soest wohnenden Mann, auf der Wache in Soest. Der Zeuge erklärte, dass der Soester, gegen 23.15 Uhr, im Theodor-Heuss-Park in der Nähe des Ententeiches von einem Unbekannten geschubst wurde. Als er hinfiel, soll der Kontrahent dem 25-Jährigen noch gegen den Kopf getreten haben. Noch bei der Anzeigenaufnahme kollabierte der Soester in der Wache. Er wurde unverzüglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell