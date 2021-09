Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mann beleidigt Passanten vor einer Bäckerei - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Eine Beleidigung mit sexuellem Hintergrund wurde der Polizei am Mittwoch, 08.09.2021 gegen 12.00 Uhr vor einer Bäckerei in der Lohgerbe gemeldet. Hier wurden zwei Männer von einem 32-Jährigen angesprochen und auf sexueller Grundlage beleidigt. Die Polizei rückte an und der 32-Jährige reagierte aufbrausend und verbal aggressiv. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt, woraufhin er den Ort unter Geschrei verließ. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen oder gegebenenfalls weitere Geschädigte, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

