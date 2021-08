Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen - Mit Schusswaffe auf dem Fahrrad unterwegs

Freiburg (ots)

Teningen - Eine Zivilstreife des Polizeireviers Breisach sah am Montag 09.08.2021 gegen 19:15 Uhr zwei Jugendliche auf Fahrrädern auf dem Radweg entlang der L114 zwischen Teningen-Nimburg und der BAB Anschlussstelle Teningen fahren, während einer der beiden gut sichtbar eine schwarze Pistole in der Hand hielt. Die beiden wurden angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte handelte es sich bei der Pistole zwar um eine erlaubnisfreie Spielzeugwaffe, welche aber einer Polizeipistole täuschend echt nachgebildet und bei offener Trageweise in der Öffentlichkeit durchaus geeignet ist, Angst und Schrecken auszulösen. Das offene Tragen einer solchen, sogenannten Anscheinswaffe ist nach dem Waffengesetz verboten. Daher erwartet den 16jährigen nun eine Anzeige. Die Pistole überließ er freiwillig der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell