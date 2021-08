Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merzhausen: Unfallflucht mit Widersprüchen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 07.08.2021, gegen 15:20 Uhr missachtete ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer die Vorfahrt einer 72-jährigen Autofahrerin, welche die Hexentalstrasse in Merzhausen in Fahrtrichtung Freiburg befuhr.

An der Einmündung Schlossweg bog der Fahrer eines grauen Ford Ka ebenfalls auf die Hexentalstrasse ein und kollidierte hierbei mit der Bevorrechtigten, welche nach dem Zusammenstoß unmittelbar am Fahrbahnrand anhielt.

Obwohl sich der Unfallverursacher mit hoher Geschwindigkeit unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, konnte die Geschädigte dessen Kennzeichen ablesen.

Kurze Zeit nach dem Unfall wurde das unfallverursachende Fahrzeug von seinem Besitzer als gestohlen gemeldet. Einige Zeit später konnte das Fahrzeug in der Nähe der Unfallstelle, im Bereich "Am Reichenbach" aufgefunden werden. Dort verunfallte das Fahrzeug an der dortigen Wendeplatte abermals. Die Kennzeichenschilder waren abgeschraubt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich verschiedene Widersprüche.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem zeitweiligen Verbleib des Fahrzeuges geben können. Insbesondere soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand möglicherweise eine Personengruppe geben, die den Vorfall an der Wendeplatte mitbekommen haben dürften. Diese wichtigen Zeugen werden gebeten sich dringend zu melden.

