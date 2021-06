Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugen nach Unfall gesucht

Moers (ots)

Am Mittwoch (02.06.2021) befuhr ein 30-jähriger Moerser auf einem Motorrad gegen 17:45 Uhr die Römerstraße aus Richtung Meerbeck in Richtung Duisburg. Hierbei überholte er zunächst einen Pkw, der in gleicher Richtung unterwegs war. Kurz vor der Aral-Tankstelle querten drei Fußgänger, im Alter von 17 bis 20 Jahren, die Fahrbahn. Der Motorradfahrer vollzog eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats in Moers suchen nun Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 1710, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell