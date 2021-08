Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Weidezaun gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Im Zeitraum zwischen Samstag, 07.08.2021, 17:00 Uhr und Sonntag, 08.08.2021, 19:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter insgesamt ca. 250 Meter Weidezaun und ein Stromaggregat von einem Grundstück südwestlich von Hugstetten. Die Weide liegt zwischen der Dreisam und der B31a und grenzt an einen Feldweg, der vom Park&Ride Hugstetten an der L116 in westliche Richtung, über die Dreisambrücke und weiter westwärts verläuft. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/91170 zu melden.

