Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 08.08.2021, gegen 02:00 Uhr, meldeten Zeugen einen brennenden BMW in der Lörracher Straße in Freiburg. Wenige Minuten nach dem Notruf konnten Kräfte der Berufsfeuerwehr Freiburg den Brand löschen. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, das Fahrzeug ist durch die Flammen unbrauchbar geworden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung machen können, sich unter der Rufnummer: 0761 882 2880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell