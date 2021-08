Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisgau-Hochschwarzwald/ Eschbach: Nächtlicher Aufbruchsversuch scheitert - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07.08.2021, gegen 04:25 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter den Geschäftsraum eines Geldinstituts in der Max-Immelmann-Allee in Eschbach und versuchten den dortigen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Aufgrund einer Alarmauslösung ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Es entstand Sachschaden, der bislang nicht beziffert werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Verhalten wahrnehmen konnten, sich unter der Rufnummer: 0761 882 2770 zu melden.

