Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Tankstelle und Versuch in Metzgerei - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 09.08.2021, kam es unmittelbar nacheinander in Lörrach zu einem Einbruchsversuch in eine Metzgerei und einem geglückten Einbruch in eine Tankstelle. Kurz vor 02:30 Uhr versuchten mindestens zwei männliche Personen, eine Glasscheibe zu einer Metzgerei in der Basler Straße mit einem Stein einzuschmeißen. Die Scheibe hielt stand, die Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß. Möglicherweise hielt eine dritte Person mit einem Fahrrad Wache. Gegen 02:45 Uhr kam es dann zu einem vollendeten Einbruch in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Straße Ob der Gass. Hier glückte der Versuch, mit einem Stein eine Glastür einzuwerfen. Es wurde eine Handvoll Zigaretten gestohlen. Für diese Tat dürfte die selbe Täterschaft in Betracht kommen. Eine Person mit Fahrrad, die anderen zwei dürften Gegenstände mitgeführt haben. Denn im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein Roll- bzw. Handkoffer gefüllt mit Äpfeln gefunden, der mutmaßlich von der Täterschaft stammen dürfte. Das Polizeirevier Lörrach nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen und bittet insbesondere eine Person mit Hund, sich zu melden, die unmittelbar nach dem Einbruchsversuch die Metzgerei passierte.

