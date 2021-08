Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Geparktes Auto beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein geparkter Audi A3 ist am Freitag, 06.08.2021, auf dem Parkdeck Insel in der Hauptstraße in Weil am Rhein beschädigt worden. Der Audi stand auf der zweiten Ebene und wurde in der Zeit zwischen 12:20 Uhr und 12:40 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug an der Heckstoßstange touchiert. Eine Nachricht am Audi wurde zwar hinterlassen, jedoch ist unter der dort vermerkten Telefonnummer niemand zu erreichen. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell