Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Auto geht in Flammen auf

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 08.08.2021, ist ein geparktes Auto bei Lottstetten in Flammen aufgegangen. Der Wagen war auf einem Wanderparkplatz in der Nähe der Nackermühle abgestellt. Als die Besitzer nach einer Radtour gegen 15:30 Uhr zum Wagen zurückkamen, bemerkten sie Rauch aus dem Motorraum. Das Auto begann dann unmittelbar, zu brennen. Die Feuerwehr Lottstetten rückte mit zwei Fahrzeugen an und konnte das Auto löschen, bevor das Feuer auf benachbarte Fahrzeuge oder den Wald übergreifen konnte.

