Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto aufgebrochen - Täter womöglich gestört

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 07.08.2021, ist ein geparktes Auto in Bad Säckingen aufgebrochen worden. Am in der Schaubinger Straße auf einem privaten Stellplatz abgestellten Hyundai wurde die Scheibe der Beifahrertüre eingeschlagen. Gestohlen wurde aus dem Innern nichts. Möglicherweise wurde der oder die Täter bei der Tatausführung gestört. Die Tatzeit kann nicht näher eingegrenzt werden, sie lag zwischen Freitag, 22:00 Uhr, und Samstagmorgen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

