Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen/Bad Bentheim - Ladung von LKW gestohlen

Salzbergen/Bad BentheimSalzbergen/Bad Bentheim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben bislang unbekannte Täter auf einem Rastplatz im Industriegebiet Holsterfeld mehrere Sattelauflieger aufgebrochen. Die Täter beschädigten dabei die jeweiligen Planen. Ob sie Diebesgut erlangten, ist bislang nicht bekannt. Auch auf dem Autobahnparkplatz "Waldseite Süd" der A30 ist es in gleicher Nacht zu mehreren Taten gekommen. In einem Fall stahlen die Täter Teile der Ladung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

