Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Auseinandersetzung auf Gartenparty

Freiburg (ots)

Auf einem Gartengrundstück in Grenzach-Wyhlen kam es in der Nacht zum Sonntag, 08.08.2021, zu einer Auseinandersetzung. Kurz nach 02:00 Uhr war es zum Schlagabtausch zwischen vier jungen Männern gekommen. Grund soll der Streit um eine Musikbox gewesen sein. Ein ungebetener Gast dieser Privatparty soll die Absicht geäußert haben, diese an sich nehmen zu wollen. In der Folge soll es zu mehreren körperlichen Angriffen diesen jungen Mannes und eines Begleiters auf zwei Partygäste gekommen sein. Diese wurden verletzt und mussten ihre Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen. Die zwei Tatverdächtigen im Alter von 16 und 18 Jahren konnte noch in der Nacht von Polizeikräften vorläufig festgenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell