Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Autohaus - Zeugen gesucht

Bad Krozingen (ots)

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Samstagmittag, 07.08.2021 bis Montagmorgen, 09.08.2021, wurde in ein Autohaus in der Norsinger Straße eingebrochen.

Die Täterschaft gelangte gewaltsam über den angrenzenden Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf das Gelände. Insgesamt wurden Räder und Reifen in dreistelliger Zahl entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein größeres Fahrzeug bzw. ein LKW benutzt worden sein. Gesucht werden Zeugen, welche vergangenes Wochenende im Bereich der Norsinger Straße, insbesondere in den Nachtstunden, verdächtige Fahrzeuge beobachten konnten oder anderweitig Hinweise auf die Täterschaft geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

