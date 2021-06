Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geschwindigkeitskontrollen in Eversberg

Meschede (ots)

Nach dem Hinweis eines Anwohners kontrollierte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde am Donnerstagnachmittag die Geschwindigkeit am Lingscheider Weg. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt hier bei 50 km/h. Zwei 22- und 33-jährige Mescheder hatten es an diesem Tag besonders eilig. Die beiden Autofahrer wurden mit jeweils 96 und 86 km/h gemessen. Neben Punkten in Flensburg und einem dreistelligen Bußgeld erwarten die beiden Raser auch Fahrverbote. Neben den beiden Meschedern zählte der Verkehrsdienst zehn weitere Geschwindigkeitsverstöße.

