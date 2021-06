Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fünfjähriger verletzt

Brilon (ots)

Am Donnerstag wurden die Rettungskräfte um 17.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind am Lindenweg gerufen. Eine 59-jährige Autofahrerin war nach ersten Erkenntnissen auf dem Lindenweg in Richtung Möhnestraße gefahren. Als der kleine Briloner hinter einem abgestellten Pkw auf die Straße lief, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Auto. Hierbei erlitt das Kind schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Jungen, in Begleitung seiner Mutter, in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell