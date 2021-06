Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Überschlag geflüchtet

Olsberg (ots)

Ein 37-jähriger Olsberger überschlägt sich mit seinem Pkw. Er versucht er zu flüchten und greift die Polizisten an. Am Freitag gegen 08.30 Uhr fuhr der Mann auf der Landstraße 743 von Elleringhausen in Richtung Olsberg. Als er zwei Autos überholt, kommt es fast zum Unfall mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer. Der Olsberger schafft es kurz vor dem Zusammenstoß nach links auszuweichen. Das Auto kommt von der Straße ab und überschlägt sich in der angrenzenden Uferböschung. Etwa 10 Meter unterhalb der Straße kommt der Pkw auf den Rädern zum Stehen. Mit leichten Verletzungen steigt der Fahrer aus dem Fahrzeug. Noch vor dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte flüchtet dieser zu Fuß in Richtung Elleringhausen. Im Rahmen der Suchmaßnahmen trifft die Besatzung des Rettungswagens auf den Mann. Dieser zeigt sich zunächst friedlich. Er steigt in den Rettungswagen und gibt gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten zu, unter Alkoholeinfluss zu stehen. Im Laufe des Gesprächs wird der Mann zunehmend aggressiver. Beim Alkoholtest greift der Olsberger die Polizisten mit erhobenen Händen an. Die Beamten müssen den Mann zu Boden bringen und Handfesseln anlegen. Erst auf der Fahrt zur Polizeiwache beruhigt sich der Mann wieder. Ein Alkoholtest ergibt einen Wert von über 0,8 Promille. Anschließend wird ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wird sichergestellt. Ein Abschleppunternehmen kümmert sich um das verunfallte Auto. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der Fahrer entlassen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet.

