Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ampel in der Fröhnstraße mutwillig beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 06:30 Uhr, wurde der Polizei eine beschädigte Fußgängerampel in Höhe der Fröhnstraße 2, Rheinbergergebäude, gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Taster vermutlich mutwillig abgetreten wurde, da an diesem schwarzer Gummiabrieb, mit großer Wahrscheinlichkeit von einer Schuhsohle stammend, zurückgeblieben war. Das Gehäuse ist an mehreren Stellen gebrochen und die Verkabelung wurde beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

