Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunken, unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Führerschein den Wagen einer Bekannten "ausgeliehen"

Zweibrücken (ots)

Zeit: 19.04.2021, 22:00 Uhr.

Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet. SV: Ein 31-jähriger Mann, der bei einer Bekannten in Zweibrücken zu Besuch war und dort reichlich Alkohol genossen hatte, nahm sich ohne Erlaubnis den Fahrzeugschlüssel der Gastgeberin und fuhr mit deren Pkw davon, um Nachschub an Alkohol zu kaufen. Als die verständigte Polizeistreife vor Ort eintraf, kehrte der 31-Jährige gerade mit dem Pkw zurück und flüchtete beim Erkennen der Polizisten mit dem Wagen. Er konnte jedoch kurz darauf in unmittelbarer Nähe zu Fuß angetroffen werden. Den Pkw fanden die Beamten ebenfalls in der Nähe, wo ihn der 31-Jährige am Fahrbahnrand überhastet abgestellt hatte - der Schlüssel steckte im Zündschloss. Dem deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille - wurde eine Blutprobe entnommen, die zusätzlich auf Drogen untersucht wird, da ein Drogen-Vortest positiv auf den Wirkstoff THC verlaufen war. Da der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde zusätzlich zum Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem muss sich der 31-Jährige wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs verantworten. | pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell