POL-GÖ: (223/2020) Gefahrenbremsung durch ausscherenden Pkw - Fahrgast stürzt im Stadtbus

Göttingen, Hannoversche Straße Freitag, 12. Juni 2020, gegen 12.45 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Da ein Pkw-Fahrer einen Radfahrer überholte und dabei zu weit auf die Gegenfahrbahn ausscherte, musste der Fahrer eines Stadtbusses eine Gefahrenbremsung vollziehen. Hierbei stürzte ein 66 Jahre alter Fahrgast und verletzte sich schwer.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Stadtbus bereits am letzten Freitag (12.06.2020) gegen 12.45 Uhr die Hannoversche Straße in Richtung Göttinger Straße. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Karl-Grüneklee-Straße scherte ein entgegenkommender Pkw aus, um einen Fahrradfahrer zu überholen. Dabei geriet das Fahrzeug so weit auf die Gegenfahrbahn und somit auf die Fahrspur des Busses, dass der Fahrer des Stadtbusses nur durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß verhindern konnte. In der Folge stürzte ein Fahrgast und verletzte sich schwer. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gefahren.

Bei dem Pkw soll es sich vermutlich um einen VW Touran oder Caddy in einem bräunlichen Farbton handeln. Der Fahrer dieses Wagens wird auf ca. 55 bis 60 Jahre alt geschätzt, habe kurze braune Haare gehabt und eine Brille getragen.

Die Polizei Göttingen ist nun auf der Suche nach dem Pkw-Fahrer und weiteren möglichen Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2215 zu melden.

