Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (220/2020) Unfallflucht in der Rudolf-Winkel-Straße - Autofahrer prallt gegen mehrere geparkte Fahrzeuge

Göttingen (ots)

Göttingen, Rudolf-Winkel-Straße Samstag, 13. Juni 2020, gegen 23.50 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Bei einem Verkehrsunfall in der Göttinger Rudolf-Winkel-Straße ist am späten Samstagabend (13.06.2020) gegen 23.50 Uhr nach ersten polizeilichen Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden.

Ersten Ermittlungen zufolge war ein Autofahrer mit seinem VW Bus in Richtung Industriestraße unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 14 aus bislang unbekannter Ursache gegen zwei Pkw und einen Kfz-Anhänger geprallt ist. An den beiden beschädigten Autos, ein Mercedes C200 und ein 3er BMW, sowie an dem Anhänger entstand erheblicher Sachschaden. Der Wagen des Verursachers (vermutlich ein schwarzer VW Bus mit getönten Scheiben) habe sich Zeugenaussagen zufolge durch den Anprall auf der Fahrbahn gedreht und sei dann direkt nach dem Vorfall in Richtung Robert-Bosch-Breite davongefahren. Von ihm fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2215 entgegen.

