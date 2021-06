Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendiebe

Arnsberg (ots)

Zwei Ladendieben gelang am Donnerstag die Flucht vor den Mitarbeitern eines Discounters an der Heinrich-Lübke-Straße. Um 16.55 Uhr löste die Diebstahlsicherung am Ausgang des Geschäfts aus. Als eine Mitarbeiterin die beiden Täter ansprach, flüchteten diese auf der Heinrich-Lübke-Straße in verschiedene Richtungen. Die Diebesbeute ist bislang nicht bekannt. Die beiden Männer hatten ein südländisches Aussehen und waren etwa 30 bis 35 Jahre alt. Beide trugen rote Jacken und schwarze Jogginghosen. Einer der Täter trug eine Armprothese. Zudem hatte er ein vernarbtes Gesicht. Der zweite Täter war etwa 1,85 Meter groß. Er trug einen schwarzen Turnbeutel und sprach in gebrochenem Englisch. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

