Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen/Gottenheim - Festnahme nach Gewalt in Gaststätte

Freiburg (ots)

Bötzingen/Gottenheim - Am frühen Sonntagmorgen, 08.08.2021, gegen 05:15 Uhr, kam es im Rahmen einer privaten Feier in einer Gaststätte in Bötzingen zu einer Streitigkeit, in deren Verlauf ein 30-Jähriger Mann Bedrohungen äußerte und Schüsse aus einer Pistole, bei der es sich um eine Softair-Waffe handeln soll, auf eine Gaststättentür abgab. Nachdem er letztendlich die Gaststätte verlassen hatte, konnte er an seiner Wohnanschrift in Gottenheim lokalisiert werden. Mehrere Einsatzkräfte des Polizeireviers Breisach und der Polizeihundeführerstaffel überwältigten den mit einem Messer bewaffneten Mann im Treppenhaus vor seiner Wohnung. Der alkoholisierte Beschuldigte ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten mehrere Waffen, darunter auch Schusswaffen, sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

