Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall an Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Wittener Straße/Gerther Straße hat es am Donnerstagvormittag einen Auffahrunfall gegegen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 29-jähriger Autofahrer aus Dortmund gegen 11.25 Uhr auf der Wittener Straße/B235 Richtung Dortmund unterwegs, an der Ampel musste er dann verkehrsbedingt halten. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2.300 Euro geschätzt.

