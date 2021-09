Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Junger Krad-Fahrer bei Unfall verletzt

Mit seinem Pkw Abarth befuhr am Mittwoch, 08.09.2021 gegen 17.40 Uhr ein 67 Jahre alter Mann die Martin-Luther-Straße in Unterlauchringen und beabsichtigte nach links in die B 34 abzubiegen. Dafür wollte er eine entstehende Lücke im fließenden Verkehr nutzen und übersah beim Einfahren den auf der B 34 fahrenden 22-jährigen Yamaha-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei der der Krad-Fahrer auf die Motorhaube fiel und sich verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der 67-jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt, die Straße musste kurz gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils 500 Euro. Die Feuerwehr Lauchringen war zur Unterstützung mit drei Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort.

