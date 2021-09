Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Beifahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Werl (ots)

Am Sonntag (26. September), gegen 12.25 Uhr, befuhr eine 71-jährige Werlerin mit ihrem Wagen die Wickeder Straße in Richtung Werl. Als die Ampelanlage an der Wickeder Straße/L969 Grün zeigte, setzte sie ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 79-jähriger Autofahrer aus Recke mit seiner 80-jährigen Beifahrerin die L969 aus Richtung A445 kommend in Richtung Westönnen. An der Kreuzung kollidierten die beiden Autos, wodurch die 80-jährige Beifahrerin verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 20.000 Euro geschätzt. (reh)

