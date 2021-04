Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Infotafel an Bahnhaltepunkt eingeworfen

Demitz-Thumitz (ots)

Am Bahnhaltepunkt in Demitz-Thumitz haben unbekannte Täter die Glasscheibe einer Fahrgast-Infotafel eingeworfen. Die Bundespolizei dokumentierte den Schaden am 13. April 2021. Hinweise auf die Täter oder den Tatgegenstand wurden nicht festgestellt. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zur Schadenshöhe können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden.

