Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Brand eines Sperrmüllhaufens

Freiburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 04.05.2021, gegen 04.30 Uhr, wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand eines Sperrmüllhaufens in die Wiesenstraße in Emmendingen gerufen. Die Feuerwehr Emmendingen war mit 15 Mann und 3 Fahrzeugen im Löscheinsatz. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.07641/582-0) sucht mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

