Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Zeugenaufruf nach Brand von Pkw

Freiburg (ots)

Am Abend des 01. Mai kam es um kurz vor 23:00 Uhr in der Peter-Sprung-Straße in der Wiehre an einem geparkt abgestellten Pkw im vorderen Bereich zu einem Brand. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei Freiburg ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet mögliche Zeugen, sich unter der rund um die Uhr erreichbaren Nummer 0761 882-5777 zu melden. Wem sind um die genannten Zeit herum in der Peter-Sprung-Straße Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

lr

