Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Aufmerksamer Zeuge - Blutprobe - Führerschein sichergestellt

Soest (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag (26. September), gegen 11 Uhr, den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt im Oelmüllerweg. Dem Melder fiel bei einem Gespräch mit dem 59-jährigen Autofahrer der Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der mit 1,9 Promille, der Fahrt im Streifenwagen in ein Krankenhaus zur Blutprobenentnahme und der Sicherstellung des Führerseins endete. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell