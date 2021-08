Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Geldbörse aus Einkaufskorb entwendet

Nienburg (ots)

(KEM) Ein bislang unbekannter Täter entwendete vergangenen Samstag, 07.08.2021, zwischen ca. 12.00 Uhr und 12.15 Uhr die Geldbörse einer 55-jährigen Liebenauerin, als die Frau sich in einem Lebensmitteldiscounter am Kreisel an der Verdener Landstraße aufhielt. Ihre Geldbörse befand sich in einem offenen Einkaufskorb, der in ihrem Einkaufswagen stand. In der dunkelblauen Ledergeldbörse befanden sich u.a. Bargeld und EC-Karte.

Personen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen in dem Lebensmitteldiscounter gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nienburg unter (05021) 9 77 80 in Verbindung zu setzen.

"Sie können sich vor Diebstahl schützen, indem Sie Ihre Wertgegenstände immer eng am Körper tragen. Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt und für Andere offen sichtbar in Ihrem Einkaufswagen. Handtaschen sollten Sie verschließen und ebenfalls nah am Körper tragen." rät Andrea Kempin, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg abschließend.

