Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Gemeinsame Kontrollen von Landkreis und Polizei in Shisha-Bars

Nienburg (ots)

Haa) Am Freitag, den 06.08.2021, in dem Zeitraum von 20:00 Uhr bis 00:00 Uhr, führte ein Mitarbeiter des Landkreises Nienburg zusammen mit dem Beauftragten für Jugendsachen der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Kontrollen in Shisha-Bars im Landkreis Nienburg durch. Ziel der gemeinsamen Aktion war die Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen nach dem JuSchG. In drei von vier überprüften Lokalen in Nienburg und Stolzenau gab es Beanstandungen, wie beispielsweise durch den fehlenden Aushang der Jugendschutzbestimmungen. In zwei Fällen trafen die beiden Männer auf minderjährige Jugendliche, die sich unerlaubt in den Bars aufhielten.

Gegen die Betreiber der gegen die Auflagen verstoßenen Lokalitäten wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Außerdem wurden alle Verantwortlichen zum Thema Jugendschutz sensibilisiert und ihnen ihr Fehlverhalten aufgezeigt.

Im Falle der kontrollierten, noch nicht volljährigen Jugendlichen, wurden ermahnende Gespräche geführt. Einer der Jugendlichen hielt sich mit seinem Erziehungsberechtigten zusammen in der Bar auf. Die Kontrollierenden mussten in diesem Fall das Elternteil explizit darauf hinweisen, dass das elterliche Sorgerecht den Jugendschutz nicht aushebelt und dieser damit immer Vorrang hat. Der Vater zeigte sich einsichtig und verließ die Bar zusammen mit seinem Sohn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell