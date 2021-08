Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg - Unbekannte durchsuchen zwei PKW und entwenden Dokumente und Bargeld

Nienburg (ots)

(KEM) Auf bislang ungeklärte Weise wurden am Sonntag, 08.08.2021, zwischen ca. 14.00 Uhr und 17.00 Uhr zwei PKW an der Verdener Landstraße in Drakenburg durch unbekannte Täter geöffnet, durchsucht und aus einem der PKW Gegenstände entwendet.

Die beiden verschlossenen PKW, ein Skoda Fabia sowie ein VW Fox, standen auf einem Schotterparkplatz in Drakenburg an der Verdener Landstraße, die als Seitenstraße parallel zur B215 in der Nähe der Abzweigung zur B209 verläuft. Aus dem Skoda Fabia wurde ein Beutel entwendet, in dem sich u.a. Bargeld und diverse Dokumente befanden. Der VW Fox wurde ebenfalls durchsucht, aus diesem jedoch keine Gegenstände entwendet. Beide PKW wiesen keine Aufbruchspuren auf.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Diese werden vom Polizeikommissariat Hoya unter (04251) 934 640 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell