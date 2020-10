Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201019.4 Itzehoe: Portemonnaie unbemerkt entwendet

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Freitag hat wieder einmal ein Taschendieb in Itzehoe zugeschlagen und einer Frau die Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 15.00 Uhr verließ die Anzeigende ein Geschäft am La-Couronne-Platz, nachdem sie dort eingekauft hatte. Ihre Geldbörse steckte die Itzehoerin in ihre Handtasche, verschloss diese jedoch nicht. Als die 32-Jährige nach einem Gang durch die Feldschmiede den Rossmann-Markt in der Kirchenstraße erreichte, stellte sie das Fehlen ihres Portemonnaies fest. Der Gesamtschaden, den die Dame zu beklagen hatte, belief sich auf etwa 150 Euro.

Verdächtige Personen waren der Geschädigten nicht aufgefallen. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die Hinweise in dieser Sache unter der Telefonnummer 04821 / 6020 geben können.

Merle Neufeld

