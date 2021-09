Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Frau bedroht, beleidigt und geschlagen - zwei Polizisten leicht verletzt

Werl (ots)

Am Freitag (24. September) wurde nach Beleidigungen, Bedrohungen und einer Körperverletzung zum Nachteil einer 34-jährigen Frau die Polizei in die Mellinstraße gerufen. Als die Beamten den 27-jährigen Tatverdächtigen im Flur des Mehrfamilienhauses antrafen und seine Identität feststellen wollten, wehrte sich dieser so massiv, sodass mehrere Unterstützungskräfte angefordert werden mussten, um den Mann in Gewahrsam nehmen zu können. Er beleidigte, bedrohte, bespuckte und schlug/trat die Beamten. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter wurden hierdurch leicht verletzt, blieben jedoch dienstfähig. Aufgrund des Verdachtes, dass der Tatverdächtige unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde eine Blutprobe angeordnet. Der 27-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. (reh)

