POL-OS: Georgsmarienhütte: Praxistür aufgehebelt - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (16 Uhr) und Mittwochmorgen (8.45 Uhr) ist eine Praxis für Psychotherapie in der Schoonebeekstraße in Visier eines Unbekannten geraten. Der Täter hebelte die Praxistür im zweiten Obergeschoss eines Geschäftshauses auf und schaute sich in den Praxisräumen nach Diebesgut um. Ohne Stehlgut verließ der Unbekannte schließlich den Tatort und verschwand. Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

