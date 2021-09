Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrraddiebstahl in der Redlingerstraße

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen, zwischen 06 Uhr und 07.30 Uhr, haben Unbekannte in der Redlingerstraße ein lime-grünes E-Bike der Marke Axess gestohlen. Die Täter knackten das Faltschloss des gesicherten Pedelecs, welches in Höhe der Hausnummer 10 an einem Laternenfall abgestellt wurde und machten sich damit aus dem Staub. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Zweirades geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

