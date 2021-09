Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Dieseldiebstahl

Badbergen (ots)

Eine größere Menge Kraftstoff erbeuteten Dieseldiebe am vergangenen Wochenende in der Straße "Zum Hasekamp", indem sie sich zwischen Freitag, 15.15 Uhr, und Montag, 07.15 Uhr, an vier Arbeitsfahrzeugen zu schaffen machten. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Quakenbrück unter der Telefonnummer 05431/907760.

