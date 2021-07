Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Beschädigung und unbefugter Gebrauch mehrerer Kraftomnibusse

Cochem (ots)

In der Zeit zwischen dem 02.07.2021, 15:00 Uhr und dem 04.07.2021, 00:23 Uhr, kommt es auf einem Busparkplatz in der Stadionstraße in 56812 Cochem zu Beschädigungen mehrerer Kraftomnibusse. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter Zugriff zu mehreren Fahrzeugen und führten diese auf dem Parkplatz. Es kam zu Beschädigungen zweier Omnibusse und einer Parkbank. Es konnten mehrere daktyloskopische Spuren, sowie DNA-Abstriche durch die Polizei gesichert werden.

Nach Angaben des Geschäftsführers des Busunternehmens Reuter Reisen werden Hinweise, welche zur Ermittlung der Täter führen, mit 500EUR belohnt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell