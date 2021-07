Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Bad Breisig - Absturz eines Segelflugzeugs am Flugplatz Mönchsheide

Bad Breisig (ots)

Am 03.07.2021 gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf dem Flugplatz Mönchsheide ein Flugzeugabsturz. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein Segelflieger, der nur mit dem Pilot besetzt war, in ein an den Flugplatz angrenzendes Waldstück ab. Der Pilot konnte sich aus dem Flugzeug befreien und wurde nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen dauern an. Von weiteren Presseanfragen ist zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen.

