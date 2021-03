Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Am Schlautbach, Unfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Fr., 05.03.21, 15:00 - 21:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den grauen Fiat 500 einer 54jährigen Havixbeckerin und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne seinen Anschlusspflichten nachgekommen zu sein.

Durch die Einwirkung wurden an dem Fiat die Fahrertür und der linke Außenspiegel beschädigt.

Im Unfallzeitraum stand der Pkw in der Straße "Am Schlautbach" in Havixbeck.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Tel.-Nr. 02541/ 140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell