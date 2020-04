Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Weißer Golf 7 GTI hinterlässt auf der B6 Trümmerfeld und flüchtet

Wietzen (ots)

(opp) Am Donnerstagabend, gegen 23:40 Uhr, befuhr ein Sattelzug mit lebenden Tieren die Bundesstraße 6, aus Richtung Asendorf kommend, in Fahrtrichtung Nienburg. Kurz nach der Gemarkung Graue verspürte der 56jährige Lkw-Fahrer einen heftigen Schlag an seinem Fahrzeug und bemerkte einen Pkw, welcher sich offensichtlich nach einem heftigen Aufprall auf den Auflieger, nach links schlingernd, gegen den seitlichen Unterfahrschutz drückte. Noch während der Lkw-Führer versuchte die Kontrolle über seinen Zug zu behalten und diesen zum Stoppen zu bringen, raste der Pkw in Richtung Wietzen mit erheblicher Geschwindigkeit davon. Die Polizeibeamten stellten an der Unfallstelle genügend Fahrzeugteile des Pkw sicher und konnten noch vor Ort feststellen, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen weißfarbenen VW Golf 7 GTI handelte, welcher massiv vorne rechts beschädigt sein muss. Am Anhänger entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4000,- Euro. Der Fahrzeugführer des VW Golf 7 GTI wird sich wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeikommissariates Hoya unter der Telefonnummer 04251/934640 in Verbindung zu setzen.

