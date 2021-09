Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kleinwagen in der Innenstadt gestohlen

Osnabrück (ots)

In der "Großen Rosenstraße" geriet am Montagabend ein älterer Ford Fiesta (EZ 2003) ins Visier von Dieben. Der graue Kleinwagen parkte zwischen 18.30 und 19.30 Uhr am Fahrbahnrand, als sich der oder die Täter Zutritt verschafften und mit dem Wagen, an dem sich die amtlichen Kennzeichen TE-BU 2011 befanden, in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pkw geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 bei der Osnabrücker Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell