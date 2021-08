Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch zur Nachtzeit

Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04.08.), um kurz vor 3 Uhr früh, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße "Scheidweg". Ein Bewohner wachte von dem Geräusch klirrenden Glases auf und schaute nach, was passiert war. Dabei sah er eine dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe durch den Garten gehen. Diese Person soll dann über den Zaun geklettert und entlang des Bachs neben dem Grundstück in Richtung "Am Flutgraben" gelaufen sein. Die sofortige Fahndung nach dem Einbrecher verlief ergebnislos. Später stellte der Bewohner fest, dass ein Kellerfenster eingeschlagen worden war. Der unbekannte Verdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Schwarzer Kapuzenpullover - Schwarze Hose mit seitlichen weißen Streifen - Schirmmütze - Große, schwarze Stabtaschenlampe

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

Neben dem Aufhebeln von Türen und Fenstern ist der "kleine Glasbruch" - siehe Bildanlage - ein verbreitetes Vorgehen bei Einbrüchen. Gegen das Öffnen der Fenstergriffe von außen kann man sich ganz einfach durch die Nachrüstung abschließbarer Fenstergriffe schützen. Genauso wie Haustür und Fenster müssen die Fenstergriffe - auch bei kurzzeitiger Abwesenheit - unbedingt abgeschlossen werden. Der Schlüssel sollte anschließend abgezogen und verdeckt außerhalb der Griffweite der Fenster abgelegt werden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer beim Kriminalkommissariat 14 zu melden

