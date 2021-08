Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Wohnungseinbruch

Neuss (ots)

Unbekannte hebelten am Dienstag (3.8.) zwischen 16:10 und 18:00 Uhr eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Pfarrer-Klinker-Straße auf. Zuvor bemerkte der Wohnungsinhaber beim Verlassen seines Zuhauses einen fremden Jungen im Flur, der angab, jemanden zu suchen. Bei seiner Rückkehr stellte der spätere Hausbewohner fest, dass offenbar Unbekannte sich Zutritt verschafft und Räume nach Wertsachen durchsucht hatten. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest. Ob das Kind mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist derzeit noch nicht klar. Der Junge wurde durch den Geschädigten als etwa 13 Jahre alt, 130 Zentimeter groß und blond beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

