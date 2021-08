Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Debitkarte gestohlen - Die Polizei sucht Zeugen

Rommerskirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag (03.08.), gegen 16:15 Uhr, entwendeten Unbekannte im Bereich eines Einkaufzentrums an der Venloer Straße die EC-Karte einer 40 Jahre alten Frau aus Rommerskirchen. Das Opfer hatte die Karte in der hinteren linken Hosentasche getragen. Der Frau fielen in diesem Zusammenhang drei Männer auf, die auf sie zukamen und sie kurz "anrempelten". Wenig später stellte sie den Diebstahl ihrer Debitkarte fest.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die drei Unbekannten geben können.

Einer der Männer wird als circa 180 Zentimeter groß und mit korpulenter Statur beschrieben. Er soll dunkle, kurze Haare und eine Brille haben und wird auf etwa 45 Jahre geschätzt.

Der zweite Unbekannte soll ebenfalls etwa 180 Zentimeter groß gewesen und von muskulöser Statur sein. Er trug kurze, blonde Haare sowie insgesamt weiße Kleidung.

Der dritte Komplize, ebenfalls auf circa 180 Zentimeter geschätzt, soll etwa 25 Jahre alt und von schmaler Statur sein. Er trug kurzes, schwarzes Haar.

Die Tatverdächtigen sollen sich auf Polnisch verständigt haben.

Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 24 unter der Telefonnummer 02131 300-0 erbeten.

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden. Die Polizei rät: - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

